Pensionist verliert mehr als 10.000 Euro an Gauner

Die Aussicht auf hohe Gewinne wurde einem in Tirol lebenden Deutschen (94) zum Verhängnis. Über eine vermeintliche Online-Anlageplattform überwies der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ins Ausland. Als plötzlich weitere Gebühren verlangt wurden und der Kontakt schließlich abriss, erkannte das Opfer den Betrug und erstattete Anzeige.
Auf eine professionell gestaltete Internetwerbung war der 94-Jährige aufmerksam geworden. Ein angeblicher Kundenberater überzeugte ihn von einer lukrativen Geldanlage und forderte ihn auf, den vereinbarten Betrag auf ein ausländisches Bankkonto zu überweisen. „Der Pensionist kam der Aufforderung am 20. Mai nach“, heißt es seitens der Polizei.
Immer mehr Ungereimtheiten
Wenig später verlangten die Betreiber jedoch zusätzliche Überweisungsgebühren. Als immer mehr Ungereimtheiten auftraten, wurde der Mann misstrauisch und forderte sein Geld zurück. Doch auf seine Nachrichten reagierte die Plattform nicht mehr.
Anzeige erstattet
Der 94-Jährige wandte sich schließlich am Freitag in Innsbruck an die Polizei und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Internet-Anlagenbetruges. Das Geld ist wohl futsch.
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