Pensionist verliert mehr als 10.000 Euro an Gauner

Die Aussicht auf hohe Gewinne wurde einem in Tirol lebenden Deutschen (94) zum Verhängnis. Über eine vermeintliche Online-Anlageplattform überwies der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ins Ausland. Als plötzlich weitere Gebühren verlangt wurden und der Kontakt schließlich abriss, erkannte das Opfer den Betrug und erstattete Anzeige.