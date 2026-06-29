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Drama ahead of ÖFB showdown: Spanish star must undergo surgery

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29.06.2026 23:55
Rodri and Lamine Yamal
Rodri and Lamine Yamal(Bild: AP/Erik S.Lesser)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

A setback for Spain just before Thursday’s Round of 32 match against Austria (9 p.m.)! Rodri, the 2024 Ballon d’Or winner, needs surgery, according to the “Daily Mail.” 

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According to the British report, the 30-year-old Manchester City midfield dynamo will undergo surgery immediately after the World Cup due to an unspecified injury.

Nico Williams
Nico Williams(Bild: AP)

Injury Concerns
On top of that, both wingers Nico Williams and Yeremy Pino were injured in the 1-0 win over Uruguay. 

Rodri has struggled repeatedly with injuries and fitness issues in recent years. Just under two years ago, he suffered a serious cruciate ligament injury.

So far, Spain’s captain has played in all three World Cup matches—only in the 0-0 draw against Cape Verde did coach Luis de la Fuente take him off the field three minutes before the final whistle.

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