Winger also out
Drama ahead of ÖFB showdown: Spanish star must undergo surgery
A setback for Spain just before Thursday’s Round of 32 match against Austria (9 p.m.)! Rodri, the 2024 Ballon d’Or winner, needs surgery, according to the “Daily Mail.”
According to the British report, the 30-year-old Manchester City midfield dynamo will undergo surgery immediately after the World Cup due to an unspecified injury.
Injury Concerns
On top of that, both wingers Nico Williams and Yeremy Pino were injured in the 1-0 win over Uruguay.
Rodri has struggled repeatedly with injuries and fitness issues in recent years. Just under two years ago, he suffered a serious cruciate ligament injury.
So far, Spain’s captain has played in all three World Cup matches—only in the 0-0 draw against Cape Verde did coach Luis de la Fuente take him off the field three minutes before the final whistle.
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