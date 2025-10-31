Nur ÖVP sieht Fortschritte bei Gleichstellung

Die SPÖ spricht sich unter anderem für gleiche Karenzzeiten und einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen, ganztägigen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr aus. Die NEOS sagten, dass fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen Frauen in Teilzeit drängten. FPÖ-Frauensprecherin Rosa Eckert forderte unter anderem eine bessere Bezahlung von Pflege-, Sozial- und Bildungsberufen, eine volle Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten in der Pension und ein Ende „ideologischer Debatten“. „Ein Gendersternchen hat noch keiner Frau auch nur einen Cent mehr Gehalt gebracht.“