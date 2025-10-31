Nur ÖVP sieht Fortschritte bei Gleichstellung

Am Sonntag, 2. November, ist Equal Pay Day. Das ist jener Tag, an dem Männer im österreichweiten Durchschnitt bereits jenes Jahresgehalt erreicht haben, für das Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen. Während die Parlamentsparteien SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS bestehende Einkommenslücken kritisieren, spricht die ÖVP von Fortschritten bei der Gleichstellung.
Die Lohnschere zwischen Männern und Frauen beträgt in Österreich derzeit 16,3 Prozent. Frauen arbeiten statistisch gesehen 60 Tage „gratis“. Als wesentliche Ursache sehen die Parlamentsparteien SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne die ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit wie Kinderbetreuung und Hausarbeit. Weitere Gründe sind ihnen nach unter anderem die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen und fehlende Transparenz bei den Löhnen.
„Unternehmen müssen nachweisen, dass sie fair bezahlen. Eltern teilen sich die Karenzzeit gleichberechtigt. Es gilt eine verpflichtende Quote in Aufsichtsräten und Vorständen“, sagte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in Bezug auf Island als Vorbild. Österreich liegt im weltweiten Gender Gap Report nur auf dem 56. Platz. Eine EU-Lohntransparenzrichtlinie sieht vor, dass Beschäftigte in Unternehmen ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Auskunft über die Entgelte nach Geschlecht erhalten. Umgesetzt werden muss die Richtlinie bis Juni 2026.
Unternehmen müssen nachweisen, dass sie fair bezahlen. Eltern teilen sich die Karenzzeit gleichberechtigt. Es gilt eine verpflichtende Quote in Aufsichtsräten und Vorständen.
Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner blickt nach Island
FPÖ: „Gendersternchen bringt keinen Cent mehr“
Den Grünen geht das nicht weit genug. „Transparenzpflichten sollen für Betriebe ab 35 Mitarbeitenden gelten, Einkommensberichte über die Betriebsräte und Betriebsrätinnen allen Mitarbeitenden anonymisiert zugänglich sein“, sagte Frauensprecherin Meri Disoski. Länder, die umfassende Lohntransparenzgesetze hätten, hätten auch eine geringere Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
Die SPÖ spricht sich unter anderem für gleiche Karenzzeiten und einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen, ganztägigen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr aus. Die NEOS sagten, dass fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen Frauen in Teilzeit drängten. FPÖ-Frauensprecherin Rosa Eckert forderte unter anderem eine bessere Bezahlung von Pflege-, Sozial- und Bildungsberufen, eine volle Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten in der Pension und ein Ende „ideologischer Debatten“. „Ein Gendersternchen hat noch keiner Frau auch nur einen Cent mehr Gehalt gebracht.“
Die ÖVP zeigte sich mit dem Status quo hingegen relativ zufrieden. Man erziele kontinuierlich Fortschritte, sagte Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß. So sei beispielsweise der Frauenanteil in staatsnahen Aufsichtsgremien von 51,4 Prozent (2023) auf 53 Prozent (2024) gestiegen. Auch beim Gewaltschutz gebe es Erfolge, etwa durch den Ausbau von Präventions- und Beratungsangeboten. Herausforderungen bestünden aber darin, Frauen in Bildung und Beruf zu stärken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.