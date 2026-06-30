Budgetlöcher werden mit Wohnbau-Millionen gestopft

Häuslbauer statt Banken

Die Opposition lässt an diesen Geschäften kein gutes Haar. Helga Krismer (Grüne) fordert, die Erlöse vom Verkauf der Darlehen müssten „in Zeiten, in denen sich junge Familien kaum eine Wohnung leisten können, zweckgebunden in die Wohnbauförderung zurückfließen“. Und SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich will, dass die Darlehen zuerst den Häuslbauern zum Rückkauf angeboten werden: „Diese Darlehen sind ja keine Ramschartikel, um Budgetlöcher zu stopfen und Banken Profite zu sichern.“