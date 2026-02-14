Topmodel Nadine Leopold: In Rot zum Wow-Moment

Schnappatmung bei Kärntner Topmodel

Heuer zählten nämlich die Roben zu den größten Blickfängen des Abends. Edle Stoffe und funkelnde Details bestimmten das 68. Staatsgewalze. Eine jedoch stach besonders hervor und zog alle Blicke auf sich. Obwohl viele in beeindruckenden Looks glänzten, raubte das Kärntner Victoria’s-Secret-Model Nadine Leopold allen den Atem. Sie trug ein traumhaftes Kleid im kräftigen Rot und traf damit punktgenau das Farbgefühl des Opernballs. Ihr Outfit bestand aus einer dreiteiligen Couture-Kreation, der österreichischen Designerin Eva Poleschinski. Der Auftritt hatte klaren Wow-Faktor.