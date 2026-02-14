Topmodel Nadine Leopold: In Rot zum Wow-Moment

Glanz, Glamour und große Auftritte: Zwischen funkelnden Roben und dichtem Gedrängel stach das Victoria´s-Secret-Model Nadine Leopold besonders hervor und sorgte für den wohl eindrucksvollsten Mode-Moment des Abends, abseits von Sharon Stone und Co. – ein Auftritt, über den man sicherlich noch lange sprechen wird.
Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Schönste im ganzen Land? Wochenlange Vorbereitung steckt hinter einer der berühmtesten Ballnächte der Welt, denn jeder möchte hier strahlen – besonders aber die Damen. Der Opernball ist schließlich nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern auch ein Laufsteg für große Auftritte.
Schnappatmung bei Kärntner Topmodel
Heuer zählten nämlich die Roben zu den größten Blickfängen des Abends. Edle Stoffe und funkelnde Details bestimmten das 68. Staatsgewalze. Eine jedoch stach besonders hervor und zog alle Blicke auf sich. Obwohl viele in beeindruckenden Looks glänzten, raubte das Kärntner Victoria’s-Secret-Model Nadine Leopold allen den Atem. Sie trug ein traumhaftes Kleid im kräftigen Rot und traf damit punktgenau das Farbgefühl des Opernballs. Ihr Outfit bestand aus einer dreiteiligen Couture-Kreation, der österreichischen Designerin Eva Poleschinski. Der Auftritt hatte klaren Wow-Faktor.
Sterne symbolisieren vielfältige Facetten der Mitgliedstaaten.
Doch auch andere Gäste setzten starke modische Akzente. Ministerin Meinl-Reisinger wählte ein Kleid mit klarer politischer Botschaft, entworfen von der österreichischen Schneidermeisterin Julia Lara König. Die Sterne auf ihrem Kleid symbolisieren vielfältige Facetten der Mitgliedstaaten. Mit diesem Look verband sie Eleganz mit einem bewussten Statement.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte auch Topmodel Adriana Karembeu. Mit stylischer Kurzhaarfrisur und einer auffälligen Robe von Anelia Peschev sorgte sie für einen ungewöhnlichen Auftritt. Ihr Outfit erinnerte an ein kunstvoll verpacktes Geschenk – verspielt aber extravagant.
Selbst wenn jede Ballnacht einmal endet, bleibt die Vorfreude. Die Bilder des Abends wirken noch lange nach, ebenso wie die großen Mode-Momente auf dem Parkett. Wir sind also gespannt, welche Roben uns im nächsten Jahr beim Opernball verzaubern ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.