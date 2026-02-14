Vorteilswelt
68. Opernball

Topmodel Nadine Leopold: In Rot zum Wow-Moment

Star-Style
14.02.2026 06:00
Das 32-jährige Kärntner Topmodel war heuer Gast am 68. Opernball.
Das 32-jährige Kärntner Topmodel war heuer Gast am 68. Opernball.
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Glanz, Glamour und große Auftritte: Zwischen funkelnden Roben und dichtem Gedrängel stach das Victoria´s-Secret-Model Nadine Leopold besonders hervor und sorgte für den wohl eindrucksvollsten Mode-Moment des Abends, abseits von Sharon Stone und Co. – ein Auftritt, über den man sicherlich noch lange sprechen wird.

Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Schönste im ganzen Land? Wochenlange Vorbereitung steckt hinter einer der berühmtesten Ballnächte der Welt, denn jeder möchte hier strahlen – besonders aber die Damen. Der Opernball ist schließlich nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern auch ein Laufsteg für große Auftritte.

Schnappatmung bei Kärntner Topmodel
Heuer zählten nämlich die Roben zu den größten Blickfängen des Abends. Edle Stoffe und funkelnde Details bestimmten das 68. Staatsgewalze. Eine jedoch stach besonders hervor und zog alle Blicke auf sich. Obwohl viele in beeindruckenden Looks glänzten, raubte das Kärntner Victoria’s-Secret-Model Nadine Leopold allen den Atem. Sie trug ein traumhaftes Kleid im kräftigen Rot und traf damit punktgenau das Farbgefühl des Opernballs. Ihr Outfit bestand aus einer dreiteiligen Couture-Kreation, der österreichischen Designerin Eva Poleschinski. Der Auftritt hatte klaren Wow-Faktor.

Punktlandung: Topmodel Nadine Leopold in einer wunderschönen Robe von Eva Poleschinski.
Punktlandung: Topmodel Nadine Leopold in einer wunderschönen Robe von Eva Poleschinski.
Jude Laws Tochter Iris beehrte den Ball in einem schulterfreien, schwarzen Samt-Kleid von ...
Jude Laws Tochter Iris beehrte den Ball in einem schulterfreien, schwarzen Samt-Kleid von Lanvin.
Ließ tief blicken: Lena Hoschek kam in einer grünen Eigenkreation.
Ließ tief blicken: Lena Hoschek kam in einer grünen Eigenkreation.
Ministerin Beate Meinl-Reisinger setzte ein politisches Statement.
Ministerin Beate Meinl-Reisinger setzte ein politisches Statement.
Adriana Karembeu kam im Geschenke-Look von Anelia Peschev.
Adriana Karembeu kam im Geschenke-Look von Anelia Peschev.
Cinderella-like: Davina Geiss trug Silke Scholz.
Cinderella-like: Davina Geiss trug Silke Scholz.
Sandy Meyer-Wölden erschien in einer rosa Seidenrobe.
Sandy Meyer-Wölden erschien in einer rosa Seidenrobe.

Sterne symbolisieren vielfältige Facetten der Mitgliedstaaten.
Doch auch andere Gäste setzten starke modische Akzente. Ministerin Meinl-Reisinger wählte ein Kleid mit klarer politischer Botschaft, entworfen von der österreichischen Schneidermeisterin Julia Lara König. Die Sterne auf ihrem Kleid symbolisieren vielfältige Facetten der MitgliedstaatenMit diesem Look verband sie Eleganz mit einem bewussten Statement. 
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte auch Topmodel Adriana Karembeu. Mit stylischer Kurzhaarfrisur und einer auffälligen Robe von Anelia Peschev sorgte sie für einen ungewöhnlichen Auftritt. Ihr Outfit erinnerte an ein kunstvoll verpacktes Geschenk – verspielt aber extravagant.

Selbst wenn jede Ballnacht einmal endet, bleibt die Vorfreude. Die Bilder des Abends wirken noch lange nach, ebenso wie die großen Mode-Momente auf dem Parkett. Wir sind also gespannt, welche Roben uns im nächsten Jahr beim Opernball verzaubern ...

