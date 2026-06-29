Kletterer von Stein getroffen und schwer verletzt

Mit drei anderen Mitgliedern des Deutschen Alpenvereins führte am Sonntag ein 31-Jähriger an einer Felswand bei Vent im Tiroler Ötztal Übungen für sicheres Klettern durch. Doch der Ausflug endete für den Mann schwer verletzt in der Klinik Innsbruck.
Wie die Polizei mitteilt, war die vierköpfige Gruppe des DAV Sonntagvormittag in Vent von der Martin-Busch-Hütte zur sogenannten hinteren Schwärze unterwegs. „Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wurde auf eine Gipfelbesteigung verzichtet und anstatt dessen im Bereich der Nordwand Übungen wie Standplatzbau oder Seilschaftsablauf durchgeführt“, heißt es.
Im Zuge der Übungen wurde gegen 12.30 Uhr ein 31-jähriges männliches Gruppenmitglied, welches sich gerade angeseilt in einer Eisflanke befunden hatte, von einem herabfallenden Stein im Rückenbereich getroffen und schwer verletzt.
Nach der notärztlichen Erstversorgung und Bergung mittels Tau wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.
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