„Wie ein bockiges Kind!“ Nagelsmann wird zerlegt

Selbst schuld an Kritik

„Da ist er ja selbst schuld. Er tätigt Aussagen und macht dann etwas anderes. Ich weiß, wenn er rechts sagt, geht er links. Das sind die Dinge, worüber diskutiert wird.“ Und weiter: „Die Kommunikation von Julian ist einfach schlecht!“ Unter anderem die Rückholaktion von Manuel Neuer, der gegen Paraguay mit seinem 23. Einsatz zum deutschen Rekordspieler mit den meisten Startelfeinsätzen bei Weltmeisterschaften aufsteigt, wird dabei genannt.