Seien Sie hautnah bei der Generali Open dabei

Premiere der Generali Open Ladies Kitzbühel

Bereits in der Woche vor dem Herrenturnier steht Kitzbühel ganz im Zeichen der Damen: Von 12. bis 19. Juli feiern die Generali Open Ladies Kitzbühel ihre Premiere. Mit dem neuen WTA-125-Turnier kehrt nach mehr als drei Jahrzehnten internationales Damentennis in die Gamsstadt zurück – ein starkes Zeichen für den Tennissommer in Kitzbühel. Ob Weltklasse-Tennis, internationale Stars, große Emotionen oder Sommerstimmung vor Bergkulisse: Das Generali Open Kitzbühel bietet auch 2026 wieder Sport, Entertainment und Atmosphäre auf höchstem Niveau.