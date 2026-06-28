Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Kitzbühel

Seien Sie hautnah bei der Generali Open dabei

Gewinnspiele
28.06.2026 18:33
(Bild: mia Maria-knoll.com)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Tennis, Sommerfeeling und Gänsehautmomente: Wenn Kitzbühel im Juli wieder zum Treffpunkt der internationalen Tenniswelt wird, dürfen sich Fans auf sportliche Höhepunkte, ein einzigartiges Alpenpanorama und die besondere Atmosphäre eines der traditionsreichsten Sandplatzturniere Europas freuen. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von 18. bis 25. Juli geht das Generali Open Kitzbühel in seine 82. Auflage – und präsentiert sich mit einem der hochkarätigsten Teilnehmerfelder der vergangenen Jahre. In der Gamsstadt schlagen zahlreiche internationale Topspieler und Publikumslieblinge auf: Flavio Cobolli, einer der spannendsten Aufsteiger der Tour, Kitzbühel-Sieger Matteo Berrettini, Titelverteidiger Alexander Bublik oder der charismatische Monegasse Valentin Vacherot bringen Weltklasse, große Namen und starke Tennisgeschichten nach Kitzbühel. Sie alle stehen für spektakuläre Matches, emotionale Momente und jene besondere Nähe zu den Fans, die das Turnier jedes Jahr auszeichnet.

(Bild: mia maria-knoll.com)
(Bild: mia Maria-knoll.com)

Auch abseits der Matches wird einiges geboten: Fan-Aktionen, Musik, Kulinarik, Autogrammstunden und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie machen die Turnierwoche zu einem Erlebnis weit über den Sport hinaus.

Premiere der Generali Open Ladies Kitzbühel
Bereits in der Woche vor dem Herrenturnier steht Kitzbühel ganz im Zeichen der Damen: Von 12. bis 19. Juli feiern die Generali Open Ladies Kitzbühel ihre Premiere. Mit dem neuen WTA-125-Turnier kehrt nach mehr als drei Jahrzehnten internationales Damentennis in die Gamsstadt zurück – ein starkes Zeichen für den Tennissommer in Kitzbühel. Ob Weltklasse-Tennis, internationale Stars, große Emotionen oder Sommerstimmung vor Bergkulisse: Das Generali Open Kitzbühel bietet auch 2026 wieder Sport, Entertainment und Atmosphäre auf höchstem Niveau.

(Bild: mia Maria-knoll.com)
(Bild: mia Maria-knoll.com)
(Bild: mia maria-knoll.com)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die 82. Auflage der Generali Open Kitzbühel vom 18. bis 25. Juli  30x2 Tagestickets für den „Krone“-Sektor. Zusätzlich erwartet einen weiteren glücklichen Gewinner auch noch das große „Krone“-Fanpaket für zwei Personen bestehend aus

  • 2x Übernachtung für 2 Personen im Hotel Rasmushof Kitzbühel inkl. Frühstück von Freitag, dem 24.7 bis Sonntag, den 26.7.
  • 2x VIP-Tickets für den Finaltag zu den Generali Open am Samstag, dem 25.7.
  • 2x Tickets für die Champions Night am Freitag, dem 24.7.
  • 1x Münzwurf bei einem Spiel am Center Court am Freitag, dem, 24.7.
  • 1x Generali Open Merchandise-Package
Rasmushof – Wo der Mythos „Streif“ gelebt wird
Rasmushof – Wo der Mythos „Streif“ gelebt wird(Bild: Michael Werlberger)
365 Tage im Jahr freut sich der Rasmushof darauf, Sie bei sich willkommen zu heißen.
365 Tage im Jahr freut sich der Rasmushof darauf, Sie bei sich willkommen zu heißen.(Bild: Michael Werlberger)
Im Rasmushof genießen Sie Ihren Urlaub in Kitzbühels bester Lage – direkt am Fuße des ...
Im Rasmushof genießen Sie Ihren Urlaub in Kitzbühels bester Lage – direkt am Fuße des Hahnenkamms, mitten am 9-Loch-Golfplatz, umgeben von den majestätischen Kitzbüheler Alpen und nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt.(Bild: Michael Werlberger)
Getreu dem Leitspruch „herzlich, tirolerisch, echt“ ist die Familie Reisch seit 1974 Gastgeber ...
Getreu dem Leitspruch „herzlich, tirolerisch, echt“ ist die Familie Reisch seit 1974 Gastgeber aus Leidenschaft und schafft für die Gäste einen Ort zum Wohlfühlen, Ankommen und Genießen.(Bild: Michael Werlberger)

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
28.06.2026 18:33
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
256.951 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
179.813 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
136.974 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3625 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ triumphiert in Graz: Mit 36% meilenweit voran
1207 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1137 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf