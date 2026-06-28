Seien Sie hautnah bei der Generali Open dabei

Tennis, Sommerfeeling und Gänsehautmomente: Wenn Kitzbühel im Juli wieder zum Treffpunkt der internationalen Tenniswelt wird, dürfen sich Fans auf sportliche Höhepunkte, ein einzigartiges Alpenpanorama und die besondere Atmosphäre eines der traditionsreichsten Sandplatzturniere Europas freuen. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein!
Von 18. bis 25. Juli geht das Generali Open Kitzbühel in seine 82. Auflage – und präsentiert sich mit einem der hochkarätigsten Teilnehmerfelder der vergangenen Jahre. In der Gamsstadt schlagen zahlreiche internationale Topspieler und Publikumslieblinge auf: Flavio Cobolli, einer der spannendsten Aufsteiger der Tour, Kitzbühel-Sieger Matteo Berrettini, Titelverteidiger Alexander Bublik oder der charismatische Monegasse Valentin Vacherot bringen Weltklasse, große Namen und starke Tennisgeschichten nach Kitzbühel. Sie alle stehen für spektakuläre Matches, emotionale Momente und jene besondere Nähe zu den Fans, die das Turnier jedes Jahr auszeichnet.
Auch abseits der Matches wird einiges geboten: Fan-Aktionen, Musik, Kulinarik, Autogrammstunden und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie machen die Turnierwoche zu einem Erlebnis weit über den Sport hinaus.
Premiere der Generali Open Ladies Kitzbühel
Bereits in der Woche vor dem Herrenturnier steht Kitzbühel ganz im Zeichen der Damen: Von 12. bis 19. Juli feiern die Generali Open Ladies Kitzbühel ihre Premiere. Mit dem neuen WTA-125-Turnier kehrt nach mehr als drei Jahrzehnten internationales Damentennis in die Gamsstadt zurück – ein starkes Zeichen für den Tennissommer in Kitzbühel. Ob Weltklasse-Tennis, internationale Stars, große Emotionen oder Sommerstimmung vor Bergkulisse: Das Generali Open Kitzbühel bietet auch 2026 wieder Sport, Entertainment und Atmosphäre auf höchstem Niveau.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die 82. Auflage der Generali Open Kitzbühel vom 18. bis 25. Juli 30x2 Tagestickets für den „Krone“-Sektor. Zusätzlich erwartet einen weiteren glücklichen Gewinner auch noch das große „Krone“-Fanpaket für zwei Personen bestehend aus
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.