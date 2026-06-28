Zizou Bergs feiert in Eastbourne ersten ATP-Titel

Zizou Bergs hat am Sonntag in Eastbourne seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Der 27-Jährige besiegte den Franzosen Ugo Humbert 3:6,6:1,6:4 und ist damit der erste Belgier überhaupt, der auf Rasen einen Titel geholt hat. Das Finale war wegen Regens vom Vortag verschoben worden. Bergs ist nun einer von drei Belgiern in den Top 40 und wird sich auf Platz 35 verbessern.
Das belgische Davis-Cup-Team ist am 18./19. September im Wiener Athetiksport Club (WAC) Gegner der Österreicher. Der Sieger im September qualifiziert sich für das Final-8-Turnier vom 24. bis 29. November in Bologna.
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