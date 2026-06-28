Zizou Bergs feiert in Eastbourne ersten ATP-Titel

Zizou Bergs hat am Sonntag in Eastbourne seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Der 27-Jährige besiegte den Franzosen Ugo Humbert 3:6,6:1,6:4 und ist damit der erste Belgier überhaupt, der auf Rasen einen Titel geholt hat. Das Finale war wegen Regens vom Vortag verschoben worden. Bergs ist nun einer von drei Belgiern in den Top 40 und wird sich auf Platz 35 verbessern.