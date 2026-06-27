Jugendliche raubten 15-Jährigem Geld und Jause

Vier Jugendliche sollen einen 15-Jährigen im Bezirk Korneuburg mit einem Schlagring bedroht und ausgeraubt haben. Neben Bargeld im niedrigen zweistelligen Eurobereich musste er sogar seine Jause hergeben. Nun gelang der Polizei die Ausforschung aller vier Verdächtigen – der Jüngste ist erst 13!
Mit einem Schlagring sollen vier Jugendliche am 10. Februar einen 15-Jährigen im Bezirk Korneuburg bedroht und beraubt haben. Die Täter zwangen den Burschen, Bargeld im niedrigen zweistelligen Eurobereich herauszugeben. Außerdem musste das Opfer auch noch seine Jause abgeben.
Spur führte nach Wien
Der 15-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Nach der Tat fehlte von den zunächst unbekannten Tätern jedoch jede Spur. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Korneuburg und Hinweise aus der Bevölkerung konnten schließlich alle vier Verdächtigen ausgeforscht werden. Zum Tatzeitpunkt waren drei der Burschen 15 Jahre alt, einer war 13. Alle wohnen im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die drei 15-Jährigen werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.
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