Jugendliche raubten 15-Jährigem Geld und Jause

Spur führte nach Wien

Der 15-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Nach der Tat fehlte von den zunächst unbekannten Tätern jedoch jede Spur. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Korneuburg und Hinweise aus der Bevölkerung konnten schließlich alle vier Verdächtigen ausgeforscht werden. Zum Tatzeitpunkt waren drei der Burschen 15 Jahre alt, einer war 13. Alle wohnen im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die drei 15-Jährigen werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.