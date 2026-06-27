Kap Verde sticht aus starker Afrika-Riege heraus!

7 von 10 fix weiter

Beim Turnier in Nordamerika ist die Erfolgsquote beeindruckend. Der sensationelle WM-Debütant Kap Verde, Südafrika, Marokko, Elfenbeinküste, Ägypten, Senegal und Ghana haben ihr Ticket für das Sechzehntelfinale fix. Mit Siegen in den abschließenden Spielen können auch noch Algerien (gegen Österreich) und DR Kongo (gegen Usbekistan) folgen. Lediglich Tunesien muss sich sicher verabschieden. Der CAF hat damit gute Argumente für eine weitere Erhöhung seines Kontingents. Bei 53 Mitgliedsverbänden standen Afrika heuer zehn Startplätze zu, was noch immer die geringste Quote aller Kontinentalverbände ist.