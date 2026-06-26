World Cup LIVE: Goal conceded! Belgium is no longer in first place

Belgium’s “Red Devils” haven’t exactly struck fear into their opponents so far. After two lackluster performances against Egypt and Iran, Kevin de Bruyne and company have only two points to show for it. Another draw against New Zealand would put Belgium in a tight spot, but it could also be enough for second place if Iran loses to Egypt. Their offensive firepower has been lacking so far. At least winger Jeremy Doku has returned from England in time following the birth of his son.