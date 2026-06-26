Group G Live Updates
World Cup LIVE: Goal conceded! Belgium is no longer in first place
Final matchday of the group stage at the World Cup: New Zealand faces Belgium. The score is currently 4-1 in favor of Belgium; we’re reporting live (live updates below).
Here’s the live ticker:
Belgium’s “Red Devils” haven’t exactly struck fear into their opponents so far. After two lackluster performances against Egypt and Iran, Kevin de Bruyne and company have only two points to show for it. Another draw against New Zealand would put Belgium in a tight spot, but it could also be enough for second place if Iran loses to Egypt. Their offensive firepower has been lacking so far. At least winger Jeremy Doku has returned from England in time following the birth of his son.
“We have to beat New Zealand, and we will beat New Zealand,” said Belgium’s head coach Rudi Garcia. He also noted: “That’s pressure, but no panic.” The “Kiwis” are also still fighting for advancement, but to do so, they’ll need a win against the group favorites. Former St. Pölten player Elijah Just commented on the opponent: “We know they’re hungry now. They have to beat us. We definitely won’t underestimate them.” In nine World Cup matches so far, New Zealand has recorded four draws but no wins.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.