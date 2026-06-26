World Cup Controversy
Racism Scandal? Schweinsteiger Speaks Out!
TV analyst Bastian Schweinsteiger responds to the racism allegations! “I was talking about soccer, not about people,” the 2014 World Cup champion explains.
The former German national team player and current ARD analyst described the Ivory Coast’s style of play as “a bit of African soccer, which is sometimes a little unorthodox, a little wild, and maybe not always entirely tactical.”
Ivory Coast coach Emerse Faé sharply criticized Schweinsteiger for this. “That’s sad. We could call it racist. When I heard his comment, I was disappointed. I have no choice but to accept it,” said Faé,
Statement from Schweinsteiger
Schweinsteiger has now responded to Faé’s remarks with a statement. “I was talking about soccer, not about people. That’s a soccer analysis. Nothing more, nothing less,” Schweinsteiger was quoted as saying by ARD.
ARD sports coordinator Axel Balkausky emphasized that the focus was not on the people, but on a soccer analysis. “I can’t detect any form of racism in that, nor in the choice of words,” Balkausky said. “If the Ivory Coast coach, Emerse Faé, were to speak directly with Bastian, his suspicions would be dispelled in no time—I’m certain of that.”
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