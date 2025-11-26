Neues Gremium soll Wogen beim Roten Kreuz glätten

Das Präsidium des Salzburger Roten Kreuz lud seine schärfsten Kritiker zum Gespräch. Nach fast dreistündiger Debatte rund um den offenen Machtkampf stand fest: Eine Kommission soll jetzt wieder Ruhe in den Betrieb bringen.
Sein Abgang stürzte das Salzburger Rote Kreuz in eine heftige Krise und entfachte einen offenen Machtkampf! Landesrettungskommandant Stefan Herbst flatterte die Kündigung ins Haus, Hintergrund ist – wie berichtet – ein jahrelanger Konflikt mit Geschäftsführerin Sabine Tischler.
Das Rot-Kreuz-Präsidium stellte sich hinter die Ehefrau des Salzburger Magistratsdirektors, Herbst musste gehen. Danach eskalierte die Situation: Mehr als 2500 Rotkreuzler unterschrieben eine Petition für den Verbleib ihres Kommandanten, 36 aktive und ehemalige Führungskräfte schrieben dem Präsidium einen offenen Brief.
Darin kritisierte man Tischler heftig, berichtete über das schlechte Betriebsklima. Die Verfasser forderten die Absetzung Tischlers und solidarisierten sich mit dem geschassten Landesrettungskommandanten.
Mittwochabend kam es im Salzburger Messezentrum zu einer Aussprache. Das Präsidium lud die Verfasser des Briefs zu einem Gespräch. Das Präsidium stellte dabei klar: Geschäftsführerin Tischler sitzt weiter fest im Sattel. Zudem stellte man bei der stundenlangen Diskussion einen „Sieben-Punkte-Plan“ vor. Der zentralste Punkt: Das Rote Kreuz will eine unabhängige Kommission einsetzen, um alle Vorwürfe der vergangenen Wochen aufzuklären. Und: Die Geschäftsführung soll „reorganisiert“ werden.
Rot-Kreuz-Präsident Werner Aufmesser meinte im Anschluss: „Alle haben festgehalten, dass die Vorwürfe aufgeklärt gehören. Die unabhängige Grundsatzkommission wird in den nächsten Tagen einberufen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.