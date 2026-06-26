Was ich nicht weiß… | Versteckte Grauslichkeiten

Versteckte Grauslichkeiten. In der Kanzlerpartei ÖVP tobt ein Krieg zwischen dem Wirtschafts- und dem Bauernbund. Die Positionen liegen diametral auseinander: Während die Wirtschaft kein Interesse an der Kennzeichnung hat, wollen die Bauern eine genaue Herkunftsbezeichnung. Aus durchaus legitimem Eigeninteresse: Erfährt der Gast, woher die Produkte stammen, greift er naturgemäß viel eher zu österreichischer Qualität. Diese Wahl haben wir Gäste bisher nicht. Wir wollen sie aber, wie eine Umfrage im Auftrag der „Krone“ bewies: Vier von fünf Österreichern verlangen eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung. Nun wurde in der ÖVP nach langem Ringen ein Kompromiss gefunden. Wir berichten heute darüber. Ein entscheidendes Schlagwort dabei: Man setzt auf „Freiwilligkeit“. Warum nicht verpflichtend? Der gelernte Österreicher muss Zweifel bekommen und befürchten, man wolle weiter Billigstware aus dem Ausland vor den Gästen verstecken.