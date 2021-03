Der neue Tiroler Weg: Heißes Eisen Betten-Stopp

50 Millionen Nächtigungen: Rekorde sind riskant

Fast 50 Millionen Nächtigungen generiert Tirol in Spitzenjahren. Rekorde um Rekorde wurden vor der Pandemie eingefahren. Dass der Erfolg – zumindest in einigen Regionen – riskante Gratwanderung geworden ist, ist den meisten in der Branche klar. Doch wie (und warum) eine gut geölte Maschine bremsen, wenn ihr Produkt doch so gefragt ist?