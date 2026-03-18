Zwei neue Sternerestaurants in Oberösterreich

Der Michelin Guide setzt 2026 seine Österreich-Selektion mit wachsender Breite fort. Insgesamt 101 Restaurants werden mit Sternen ausgezeichnet, darunter zwei mit drei Sternen, 19 mit zwei und 80 mit einem Stern. An der Spitze bleiben das Steirereck im Stadtpark und das Amador in Wien unverändert bei drei Sternen, während mit der Weinbank in der Steiermark ein Restaurant neu in die Zwei-Sterne-Kategorie aufsteigt. Besonders sichtbar ist die Bewegung bei den Ein-Stern-Häusern: 22 Betriebe werden neu ausgezeichnet. Auch nachhaltige Konzepte spielen weiterhin eine Rolle, insgesamt 41 Restaurants erhalten einen Grünen Stern.