Zwei neue Sternerestaurants in Oberösterreich

Der Michelin Guide wächst weiter – und auch Oberösterreich ist Teil dieser Entwicklung: Elf Restaurants im Bundesland tragen 2026 einen Stern, zwei davon sind neu dabei. Während die Spitze stabil bleibt, erweitert sich die Auswahl in der Breite und bringt zusätzliche Bewegung in die heimische Gastronomieszene.
Der Michelin Guide setzt 2026 seine Österreich-Selektion mit wachsender Breite fort. Insgesamt 101 Restaurants werden mit Sternen ausgezeichnet, darunter zwei mit drei Sternen, 19 mit zwei und 80 mit einem Stern. An der Spitze bleiben das Steirereck im Stadtpark und das Amador in Wien unverändert bei drei Sternen, während mit der Weinbank in der Steiermark ein Restaurant neu in die Zwei-Sterne-Kategorie aufsteigt. Besonders sichtbar ist die Bewegung bei den Ein-Stern-Häusern: 22 Betriebe werden neu ausgezeichnet. Auch nachhaltige Konzepte spielen weiterhin eine Rolle, insgesamt 41 Restaurants erhalten einen Grünen Stern.
Zwei neue Sterne-Restaurants
Insgesamt elf Restaurants sind in Oberösterreich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Zwei davon sind neu in der Auswahl: Mit dem Kliemstein Vino Vitis in Linz und der Kammer5 in Ort im Innkreis kommen zwei zusätzliche Betriebe hinzu, die beide erstmals einen Stern erhalten.
Alte Bekannte: Rau, Bootshaus, Tanglberg ...
Neben diesen Neuzugängen bleibt die bestehende Auswahl bestehen. In Linz sind mit dem Rossbarth und dem Verdi zwei weitere Sternerestaurants vertreten. Außerhalb des Zentralraums verteilt sich die Auswahl über mehrere Regionen: Die Waldschänke in Grieskirchen und das RAU nature-based cuisine in Großraming stehen ebenso auf der Liste wie das Lukas Restaurant in Schärding und Lukas Kapeller in Steyr. Im Salzkammergut ist das Paula in St. Wolfgang vertreten, dazu kommen das Bootshaus in Traunkirchen und der Tanglberg in Vorchdorf.
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