Der „Smaragd“ des Heimatflusses und seine Wege

Wo der türkisblau schillernde Eisvogel das blaue Band der Pielach küsst, beginnt jetzt bei Rabenstein eine spannende Entdeckungsreise.
Wenn der „fliegende Edelstein“ über die Pielach jagt, schlägt das Herz jedes Naturfreundes höher. Genau dieser faszinierende Vogel ist Namensgeber eines außergewöhnlichen Erlebnisweges, der Wissen, Abenteuer und Heimatliebe auf bezaubernde Weise verbindet.
Hinter der Idee steckt Gottfried Auer, Obmann des Pielach-Wasserverbandes. Seit Jahrzehnten begeistert er Kinder für deren Heimat – früher als Burggeist auf der Burgruine Rabenstein, heute als leidenschaftlicher Botschafter der Flusslandschaft. „Die Wissensvermittlung für Kinder war schon immer meine Herzensangelegenheit“, versichert Auer.
31 liebevoll gestaltete Schautafeln, welche die Geheimnisse der Pielach lebendig werden lassen, erzählen vom Leben unter der glitzernden Wasseroberfläche, von Fischen auf Wanderschaft, von uralten Bäumen, geheimnisvollem Totholz und vom Eisvogel, der nur dort heimisch wird, wo Flüsse noch atmen dürfen.
Doch der Entdeckerpfad ist weit mehr als ein Naturlehrbuch unter freiem Himmel. Er verbindet die Schönheit der Landschaft mit bewegter Geschichte. Farbenfrohe Illustrationen und spannende Rätsel machen jede Station zum Abenteuer. Besonders pfiffig: Auf jeder Tafel versteckt sich eine Quizfrage. Wer den Wissenspass ausfüllt, wird im Gemeindeamt mit einem besonderen Geschenk belohnt – einer Erinnerung, die man nicht kaufen kann.
„Der Eisvogel ist damit ein kleiner Botschafter der Natur zum mit Nachhause nehmen“, so der Öko-Karikaturist Hubert Schorn.
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