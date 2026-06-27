Der „Smaragd“ des Heimatflusses und seine Wege

Doch der Entdeckerpfad ist weit mehr als ein Naturlehrbuch unter freiem Himmel. Er verbindet die Schönheit der Landschaft mit bewegter Geschichte. Farbenfrohe Illustrationen und spannende Rätsel machen jede Station zum Abenteuer. Besonders pfiffig: Auf jeder Tafel versteckt sich eine Quizfrage. Wer den Wissenspass ausfüllt, wird im Gemeindeamt mit einem besonderen Geschenk belohnt – einer Erinnerung, die man nicht kaufen kann.