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Austrian Grand Prix

Antonelli and Russell “Win” First Practice Session

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26.06.2026 14:40
Kimi Antonelli (Mercedes)
Kimi Antonelli (Mercedes)(Bild: AP/Denes Erdos)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

“One-two” for Mercedes in the first practice session for the Austrian Formula 1 Grand Prix: Championship leader Kimi Antonelli prevailed in sweltering heat at the Red Bull Ring in Spielberg with a lap time of 1:07.796 minutes, just 0.04 seconds ahead of his teammate George Russell!

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Behind them, McLaren driver Oscar Piastri (+0.117) and Red Bull’s Max Verstappen (+0.281) finished in 3rd and 4th place, respectively. Barcelona winner Lewis Hamilton, driving a Ferrari, struggled to find the right setup in the warm temperatures of 31 degrees (air) and 51 degrees Celsius (track) and finished fifth (+0.665).

Verstappen Struggles with Clutch Issues
Verstappen struggled with clutch problems at the start of the first practice session of the Red Bull home race. The Dutch driver stalled his car twice in the pit lane and had to be pushed back out by his mechanics. McLaren driver Lando Norris (7th) was unable to take to the track until a quarter of an hour before the end of the one-hour session due to a hydraulic leak.

Several junior drivers were also in action. Among the top teams, only Ferrari fielded a junior driver: Sweden’s Dino Beganovic replaced Charles Leclerc and finished ninth. A second practice session (5 p.m.) is scheduled for Friday.

The results of the first practice session:

The Styrian Grand Prix takes place on Sunday (3 p.m./all sessions live on ServusTV, Sky); due to forecasted temperatures of up to 36 degrees, the International Automobile Federation (FIA) issued a heat warning on Thursday.

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