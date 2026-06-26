Stadt sieht Stadion-Vorstoß der Vereine positiv

Will Finanzverwaltung Stadion verhindern?

„Entscheidend ist nicht die Rechtsform, sondern ein wirtschaftlich solides Gesamtkonzept“, fährt Eber fort. Erst auf dieser Grundlage können Fragen zu Betriebskosten, Finanzierung und „einer fairen Kostenverteilung“ seriös beantwortet werden. Doch wie die Vereine in ihrem Brief festhielten, fehlen dafür Unterlagen seitens der Stadt für die Pacht- und Betriebskosten. „Leider hat sich der Verdacht erhärtet, dass die Finanzverwaltung der Stadt deshalb die Zahlen nicht liefert, um mit dem Argument eines nicht ausreichenden Betriebskonzeptes die Investitionen zu blockieren“, schrieben Jauk und Ziesler weiter.