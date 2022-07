Auszeit und viel Herz für Familien kranker Kinder

Mit nur 740 Gramm und 31 Zentimetern erblickte Larissa vor drei Jahren das Licht der Welt. Mama Monika Leichtenstern befand sich zu diesem Zeitpunkt erst in der 26. Schwangerschaftswoche. Das Extrem-Frühchen musste gleich nach der Geburt in ein anderes Spital verlegt werden, erlitt dabei Hirnblutungen und musste mehrere Operationen am Kopf ertragen. Die kleine Kämpferin überlebte, ist aber schwerstbehindert. Das Mädchen muss seitdem rund um die Uhr betreut werden. Ein Urlaub etwa am Meer, um einfach einmal die Sorgen des Alltags zu vergessen, kam für die Familie von Larissa nie wirklich in Frage. „Bis wir von der Arche Herzensbrücken erfahren haben“, schwärmt die Mutter.