Radfahrer (58) musste nach Sturz in Schockraum

Der 58-jährige Österreicher war gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Höttinger Au in östlicher Richtung unterwegs, als er plötzlich vom Radweg abkam und auf die Fahrbahn stürzte. Laut einer Augenzeugin handelte es sich um einen Alleinunfall – weitere Personen waren nicht beteiligt.