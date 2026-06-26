Radfahrer (58) musste nach Sturz in Schockraum

Folgenschwerer Fahrradunfall am Donnerstagabend in Innsbruck! Ohne Fremdbeteiligung kam ein 58-Jähriger mit seinem Drahtesel plötzlich zu Sturz. Der Mann erlitt Verletzungen und musste in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Der 58-jährige Österreicher war gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Höttinger Au in östlicher Richtung unterwegs, als er plötzlich vom Radweg abkam und auf die Fahrbahn stürzte. Laut einer Augenzeugin handelte es sich um einen Alleinunfall – weitere Personen waren nicht beteiligt.
Ursache für Sturz unklar
„Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Verletzte in den Schockraum der Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Weshalb der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
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