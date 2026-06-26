Zwei Schwerverletzte bei Unfällen mit Motorrädern

In einer Kurve krachte es

Gegen 15.20 dann der zweite schwere Unfall in Stans. Auf einer Landesstraße war ein 74-jähriger Österreicher mit einem Elektromotorrad Richtung Jenbach unterwegs. In einer Kurve geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 74-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Einlieferung ins Krankenhaus Schwaz in die Klinik Innsbruck überstellt.