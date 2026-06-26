Zwei Schwerverletzte bei Unfällen mit Motorrädern

Innerhalb von 30 Minuten ereigneten sich Donnerstagnachmittag im Tiroler Unterland zwei schwere Motorradunfälle. In St. Johann wurde ein 53-Jähriger bei einem Überholmanöver von einem abbiegenden Auto überrascht. In Stans geriet ein 74-Jähriger auf die Gegenfahrbahn.
Der Unfall in St. Johann ereignet sich gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße B176. Ein 84-jähriger österreichischer Staatsbürger lenkte einen Pkw in Fahrtrichtung Kössen und beabsichtigte, nach links in eine Einfahrt abzubiegen.
„Zur selben Zeit überholte ein einheimischer Motorradlenker (53) einen vor ihm fahrenden Traktor und übersah dabei den bereits abbiegenden Pkw“, schildert die Polizei. In der Folge kam es zur Kollision. Der Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Der Pkw-Lenker sowie seine Beifahrerin (83) wurden leicht verletzt.
In einer Kurve krachte es
Gegen 15.20 dann der zweite schwere Unfall in Stans. Auf einer Landesstraße war ein 74-jähriger Österreicher mit einem Elektromotorrad Richtung Jenbach unterwegs. In einer Kurve geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 74-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Einlieferung ins Krankenhaus Schwaz in die Klinik Innsbruck überstellt.
Im Bereich der Unfallstelle war die Landesstraße wegen der Bergungsarbeiten bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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