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Diebstähle in Leibnitz

Polizei sucht Besitzer von gestohlenen E-Scootern

Steiermark
26.06.2026 10:18
Diese drei E-Scooter stellte die Polizei in Leibnitz sicher.
Diese drei E-Scooter stellte die Polizei in Leibnitz sicher.(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark)
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Von Steirerkrone

Im Juni wurden in Leibnitz Diebe auf frischer Tat ertappt. Bei den Ermittlungen konnte die Polizei feststellen, dass die Täter für mehrere Diebstähle verantwortlich sein dürften. Sie sucht nun nach den rechtmäßigen Besitzern sichergestellter E-Scooter.

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Im Juni dürfte es in Leibnitz zu mehreren Diebstählen gekommen sein, bei denen mehrere E-Scooter aus offen zugänglichen Stiegenhäusern sowie von frei zugänglichen Fahrradabstellplätzen bei Mehrparteienhäusern gestohlen wurden. Bei einer der Taten wurden die Diebe ertappt.

Wem gehören die Scooter?
Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Leibnitz drei E-Scooter sicherstellen, die bislang weder konkreten Straftaten noch bekannten Geschädigten zugeordnet werden konnten.

Marke: Navee Typ: V25iPro Farbe: Schwarz Seriennummer: TZ01749T0100492508 Auffälligkeiten: ...
Marke: Navee Typ: V25iPro Farbe: Schwarz Seriennummer: TZ01749T0100492508 Auffälligkeiten: Scooter hat eine auffällige Beschädigung an der Abdeckung vom hinteren Reifen, sowie am linken Lenker(Bild: LPD Steiermark)
Marke: Navee Typ: V25iPro Farbe: Schwarz Seriennummer: TZ01749T0100492508 Auffälligkeiten: ...
Marke: Navee Typ: V25iPro Farbe: Schwarz Seriennummer: TZ01749T0100492508 Auffälligkeiten: Scooter hat eine auffällige Beschädigung an der Abdeckung vom hinteren Reifen, sowie am linken Lenker(Bild: LPD Steiermark)
Marke: XIAOMI Farbe: Schwarz Seriennummer 002010115244024548 Auffälligkeiten: Auffällig ...
Marke: XIAOMI Farbe: Schwarz Seriennummer 002010115244024548 Auffälligkeiten: Auffällig vorstehendes Ventil am vorderen Reifen und ein auffälliger Draht im Bereich der Klingel.(Bild: LPD Steiermark)
Marke: Comscoot Typ: Performance Plus Farbe: Schwarz Seriennummer: SB2C000002
Marke: Comscoot Typ: Performance Plus Farbe: Schwarz Seriennummer: SB2C000002(Bild: LPD Steiermark)

Mit der Veröffentlichung von Bildern der Scooter hofft die Polizei nun auf Hinweis. Personen, denen ein E-Scooter gestohlen wurde und die eines der Fahrzeuge wiedererkennen, sollen sich bei der Polizeiinspektion Leibnitz unter 059 133 6160 melden. 

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