Polizei sucht Besitzer von gestohlenen E-Scootern

Im Juni wurden in Leibnitz Diebe auf frischer Tat ertappt. Bei den Ermittlungen konnte die Polizei feststellen, dass die Täter für mehrere Diebstähle verantwortlich sein dürften. Sie sucht nun nach den rechtmäßigen Besitzern sichergestellter E-Scooter.
Im Juni dürfte es in Leibnitz zu mehreren Diebstählen gekommen sein, bei denen mehrere E-Scooter aus offen zugänglichen Stiegenhäusern sowie von frei zugänglichen Fahrradabstellplätzen bei Mehrparteienhäusern gestohlen wurden. Bei einer der Taten wurden die Diebe ertappt.
Wem gehören die Scooter?
Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Leibnitz drei E-Scooter sicherstellen, die bislang weder konkreten Straftaten noch bekannten Geschädigten zugeordnet werden konnten.
Mit der Veröffentlichung von Bildern der Scooter hofft die Polizei nun auf Hinweis. Personen, denen ein E-Scooter gestohlen wurde und die eines der Fahrzeuge wiedererkennen, sollen sich bei der Polizeiinspektion Leibnitz unter 059 133 6160 melden.
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