Frauen am Gewehr? Tiroler Schützen sagen klar Nein

Das verkündete der Bund der Tiroler Schützenkompanien Mittwochfrüh in einer Aussendung, nachdem am Dienstagabend die Stimmen der geheimen Briefwahl ausgezählt worden waren, zu der alle 235 Mitgliedskompanien mit je einer Stimme aufgerufen waren. Für eine Änderung der Statuten hätte eine einfache Mehrheit gereicht, die jedoch nicht zustande kam.

Klare Mehrheit für Beibehaltung des Ist-Zustandes

Zur Wahlbeteiligung war im Vorfeld kein Prozentsatz bekannt geworden, Landeskommandant Thomas Saurer sagte im „Krone“-Gespräch am Dienstag aber: „Ich weiß, dass sie sehr groß war.“ Generell sei er mit der regen Teilnahme an dem Prozess zufrieden: „Ich bin dankbar und stolz, dass das Interesse so groß war.“ Letztlich lag die Wahlbeteiligung bei rund 92 Prozent. Die große Mehrheit, nämlich knapp 87 Prozent, sprach sich dafür aus, dass alles beim Alten bleibt – es künftig also keine Schützinnen geben soll!