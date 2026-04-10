Stadler eröffnet auf ehemaligem Agrana-Gelände

Als im März 2025 die Zuckerfabrik im Marchfeld endgültig die Produktions-Tore schloss, herrschte zunächst große Unsicherheit. Für die gekündigten Mitarbeiter wurde ein Sozialplan ausverhandelt. Nach Pandemie und Energiekrisen trauerten auch die Bürgermeister aus dem Marchfeld um den Arbeitgeber für ihre Ortschaften. Seit Freitag herrscht wieder so etwas wie „Aufbruchsstimmung“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auf dem ehemaligen Gelände von Agrana entstand innerhalb von nur sieben Monaten ein zentrales Servicezentrum für hochmoderne Bahntechnologie.

Zentrum für Zug-Instandhaltung

In der Stadler-Halle werden ab sofort Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet. Damit stellt Stadler die Verfügbarkeit der Fahrzeuge sicher in einer Zeit. In den nächsten drei Jahren werde Stadler mehr als 200 Züge ausliefern – und in Leopoldsdorf sollen diese für die Zulassung geprüft werden. Eine „Halle für alle“ sei der Standort in Obersiebenbrunn, sagte Stadler-CEO Christian Diewald am Freitag. Österreichs Bahngeschichte habe damit ein neues Kapitel.