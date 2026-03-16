Wie es nach Zucker-Aus im Marchfeld weiter geht

„Will Budget selbst in der Hand haben“

Von einem Euro, den Leopoldsdorf vom Finanzausgleich über den großen Steuertopf vom Land bekommt, muss der Ortschef ca. die Hälfte wieder zurückzahlen. Der laufende Betrieb müsse aber erhalten bleiben: „Dass Straßen prepariert werden, Schulwege beaufsichtigt werden – bei solchen Dingen kann man nicht sparen“. Dennoch werden aber die Aufgaben der Gemeindechefs immer mehr. Die schwarz-blaue Kindergartenoffensive für unter 2-Jährige im ganzen Bundesland sei das beste Beispiel dafür. Hier gehöre eine von vielen Orten ersehnte Reform heran. „Ich möchte selbst unser Budget als Gemeind ein der Hand haben“, sagt er zur Krone.