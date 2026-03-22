„Es gibt massive Hürden für eine Volksbefragung“

Das umstrittene Fernpasspaket ist um eine Facette reicher. Die Grünen haben, wie berichtet, Vorbereitungen für eine Volksbefragung im Außerfern getroffen. „Dieses Projekt wirkt sich unmittelbar auf das Leben vor Ort aus. Die Maut trennt Reutte vom Rest Tirols – und auch sonst wirkt sich das Paket gravierend auf die Lebensrealität aus. Wir finden, dass Bürger bei solch weitreichenden, teuren Entscheidungen ein Wort mitreden sollten. Der Wunsch danach ist groß“, sagt der Grüne Klubchef Gebi Mair.