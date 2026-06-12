Ist der Landtag nur mehr ein Durchwinker-Gremium?

„Bevölkerung wird in Geiselhaft genommen“

Aber noch sei Zeit genug, die Umsetzung zu stoppen. „Es liegt nun an den Abgeordneten, im Sinne der Bevölkerung zu entscheiden. Sie haben einst gelobt, die Bundesverfassung und die Landesverfassung zu beachten und ihr Amt unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben“, ruft Gurgiser in Erinnerung. Wer dem Paket zustimmt, trage laut Gurgiser dazu bei, dass die Belastungen entlang der Strecke erhöht anstatt reduziert werden. Zudem findet er bedenklich, dass die steuerzahlende Tiroler Gesellschaft in Geiselhaft einer Landeshaftung von 600 Millionen Euro genommen wird.