Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Causa Fernpass-Paket

Ist der Landtag nur mehr ein Durchwinker-Gremium?

Tirol
12.06.2026 16:00
Der Tiroler Landtag ist der Souverän im Land – und muss im Sinne der Bevölkerung arbeiten.
Der Tiroler Landtag ist der Souverän im Land – und muss im Sinne der Bevölkerung arbeiten.(Bild: Krone-Collage/Johanna Birbaumer, Hubert Rauth)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Vor der Ausschusssitzung in der kommenden Woche appelliert das Transitforum einmal mehr an die Abgeordneten, gegen das Fernpass-Paket samt 600-Millionen-Euro-Haftung zu stimmen.

0 Kommentare

Stoppt das Fernpass-Paket! Diesen Appell richtet das Transitforum erneut an den Tiroler Landtag. Kommende Woche wird sich der zuständige Ausschuss erneut mit der umstrittenen Thematik befassen. In der Region ist der Widerstand gegen den Bau des Scheiteltunnels bekanntlich groß.

Es wird befürchtet, dass damit der Verkehr noch mehr wird. Denn schon jetzt stöhnen und leiden die Anwohner unter den wöchentlichen Staus von Imst bis Vils. „Das Fernpass-Paket ist ein Beschleunigungs-, Belastungs- und Nötigungspaket“, findet Fritz Gurgiser harte, aber klare Worte dazu. Nötigung deswegen, weil den Gemeinden Biberwier und Nassereith bekanntlich mit Enteignung gedroht wurde.

Zitat Icon

In der Fernpass-Strategie war weder von einem Scheiteltunnel noch von einer Maut die Rede, sondern nur von einer Entschärfung der Haarnadelkurve.

Fritz Gurgiser, Transitforum

Bild: Johanna Birbaumer

Das geplante Paket habe jedenfalls mit den Ergebnissen der ursprünglichen Fernpass-Strategie nichts mehr zu tun. „Da war weder von einem Scheiteltunnel und schon gar nicht von einer Maut die Rede, sondern nur von einer Entschärfung der Haarnadelkurve“, erinnert Gurgiser.

„Bevölkerung wird in Geiselhaft genommen“
Aber noch sei Zeit genug, die Umsetzung zu stoppen. „Es liegt nun an den Abgeordneten, im Sinne der Bevölkerung zu entscheiden. Sie haben einst gelobt, die Bundesverfassung und die Landesverfassung zu beachten und ihr Amt unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben“, ruft Gurgiser in Erinnerung. Wer dem Paket zustimmt, trage laut Gurgiser dazu bei, dass die Belastungen entlang der Strecke erhöht anstatt reduziert werden. Zudem findet er bedenklich, dass die steuerzahlende Tiroler Gesellschaft in Geiselhaft einer Landeshaftung von 600 Millionen Euro genommen wird.

Lesen Sie auch:
Staus sind auf der viel befahrenen Fernpassstraße keine Seltenheit. (Archivbild)
Im Reiseverkehr
Fernpassstraße im Juni wegen Versammlung gesperrt
30.04.2026
Fernpasspaket
„Die Außerferner und Gurgltaler zahlen den Preis“
22.01.2026
500-Millionen-Paket
Maut, Tunnel: Das sind Fernpass-Pläne der Politik
25.01.2024

„Als frei gewählte Abgeordnete zum Tiroler Landtag sind sie ausschließlich den Wählerinnen und Wählern verpflichtet“, mahnt Gurgiser abschließend. Nun wird sich zeigen, ob der Tiroler Landtag nur mehr ein Durchwinker-Gremium ist!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
207.557 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
106.492 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
78.742 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2434 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1481 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
961 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf