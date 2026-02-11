Vorteilswelt
Kaufland wird umgebaut

Vor Eröffnung alle 18 Geschäftsflächen vermietet

Oberösterreich
11.02.2026 17:40
Das „Pro“ wird um 35 Millionen Euro umgebaut.
Das „Pro“ wird um 35 Millionen Euro umgebaut.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Eine riesige Baustelle ist derzeit noch das „Pro“ in Linz-Urfahr. Bereits Ende Juni soll es dann für die Kunden die Pforten öffnen und ihnen ein völlig neues Einkaufserlebnis bieten. Der Mix an Geschäften ist durchaus gelungen und bietet auch einige Neuerungen. 

Viereinhalb Monate vor der geplanten Eröffnung des „Pro“ in Urfahr lud Stefan Rutter zur Baustellenbegehung. „Am 25. Juni wollen wir die Eröffnung feiern. Jetzt steht schon fest, dass alle 18 Geschäftsflächen vermietet sind und viele Verbesserungen auf die Kunden warten“, so der Geschäftsführer der Rutter Immobilien GmbH. 35 Millionen Euro nimmt das Unternehmen in die Hand, um das Nahversorgungszentrum vieler Urfahraner sowie Mühlviertler völlig neu zu gestalten.

Zitat Icon

Vieles wird durch den Umbau verbessert, etwa die Wärmedämmung. Es werden auch komfortable Parkplätze errichtet, von denen jedes Geschäft erreichbar sein wird.

Stefan Rutter, Geschäftsführer Rutter Immobilien

Im Gegensatz zum alten „Pro“ sind nun alle Geschäfte vom Parkplatz erreichbar. Der größte Mieter ist „Billa Plus“. Der Supermarkt breitet sich auf knapp 5000 Quadratmetern aus. Mit Ting Ting siedelt sich auch der erfolgreiche Asia Markt erstmals in Oberösterreich an. Das Geschäft bietet nicht nur Lebensmittel aus dem Osten an, sondern verfügt auch über einen kleinen Imbiss.

Sieben Tage die Woche offen
Das kulinarische Angebot erweitern das Restaurant L’Osteria sowie die Bäckerei Winkler. Beide Lokale haben sieben Tage die Woche offen. Zu den Fixpunkten des neuen Einkaufszentrums zählen die „Pro“-Apotheke und die Trafik Seinitz, die während der Bauphase in Containern den Betrieb fortführten. Neu hinzu kommen unter anderem Lidl, Takko Fashion, Ernsting‘s Family, Fussl Modestraße, dm, Deichmann, Action sowie Müller. Im Obergeschoss des Centers wird mit Speed Fit ein neues Fitnessstudio mit modernem Trainingsangebot auf rund 1300 Quadratmetern eröffnen. Die letzten Büroflächen in dieser Etage befinden sich derzeit in finalen Vermarktungsgesprächen.

Das „Pro“

Bereits im Jahr 1974 wurde das erste „Pro“-Kaufland von Handelsunternehmer Gerhard Weiß in Urfahr eröffnet. Seither zählt es zu den führenden Kaufhäusern der Stadt  und ist eine etablierte Einkaufsadresse für die Linzer. Nachdem sich familienintern kein Nachfolger fand, wurde es 2018 an die Rutter Immobilien Gruppe verkauft.

SP-Bürgermeister Dietmar Prammer war beim Baustellenbesuch dabei: „Mit der bevorstehenden Eröffnung im Juni gewinnt der Stadtteil Urfahr stark an Attraktivität. Das Kaufland ist tief in der Identität des Viertels verankert, hat aber auch ein großes Einzugsgebiet. Ich bin überzeugt, dass das Angebot gut angenommen wird.“ 

