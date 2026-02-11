Vor Eröffnung alle 18 Geschäftsflächen vermietet

Sieben Tage die Woche offen

Das kulinarische Angebot erweitern das Restaurant L’Osteria sowie die Bäckerei Winkler. Beide Lokale haben sieben Tage die Woche offen. Zu den Fixpunkten des neuen Einkaufszentrums zählen die „Pro“-Apotheke und die Trafik Seinitz, die während der Bauphase in Containern den Betrieb fortführten. Neu hinzu kommen unter anderem Lidl, Takko Fashion, Ernsting‘s Family, Fussl Modestraße, dm, Deichmann, Action sowie Müller. Im Obergeschoss des Centers wird mit Speed Fit ein neues Fitnessstudio mit modernem Trainingsangebot auf rund 1300 Quadratmetern eröffnen. Die letzten Büroflächen in dieser Etage befinden sich derzeit in finalen Vermarktungsgesprächen.