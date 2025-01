Einkaufszentrum startet letzten Räumungsverkauf

Sitzgruppen, Schöpflöffel, Teller, Bilder, Lampenschirme, Brotkörbe, Kaffeekannen: 660 Posten aus der ehemaligen Gastronomie des Einkaufszentrums in Linz-Urfahr kommen am 9. Jänner auf der Online-Plattform aurena.at unter den Hammer. Hinter der Auktion steht die Firma Lenox-Trading aus Breitenaich, die das gesamte Inventar gekauft hat und die Flächen räumt, um das Haus besenrein an die „Pro“-Betreiber Stefan Rutter und Christian Harisch zu übergeben.