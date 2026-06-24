Hartlauer investiert 2,5 Millionen Euro in Graz

Bekenntnis zu „heimischer Wertschöpfung“

„Diese Eröffnung ist mehr als nur die Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes. Sie ist ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich und zur heimischen Wertschöpfung“, betonte Geschäftsführer Robert Hartlauer. Das Unternehmen investierte rund 2,5 Millionen Euro in das Fertigungszentrum. 50 Mitarbeiter werden am neuen Standort in der Landeshauptstadt beschäftigt sein.