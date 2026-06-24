Hartlauer investiert 2,5 Millionen Euro in Graz

Das oberösterreichische Familienunternehmen Hartlauer investiert in der Steiermark. Am Dienstag wurde eine der modernsten Hörgeräte-Fertigungen Europas in Graz eröffnet.
Die neue Produktionsstätte in Graz wurde nun eröffnet: Am 1500 Quadratmeter großen Standort werden mit 3D-Druck-Technologie maßgefertigte Otoplastiken, Im-Ohr-Hörgeräte und individuelle Gehörschutze für über 256 Hörstudios in ganz Österreich produziert.
Bekenntnis zu „heimischer Wertschöpfung“
„Diese Eröffnung ist mehr als nur die Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes. Sie ist ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich und zur heimischen Wertschöpfung“, betonte Geschäftsführer Robert Hartlauer. Das Unternehmen investierte rund 2,5 Millionen Euro in das Fertigungszentrum. 50 Mitarbeiter werden am neuen Standort in der Landeshauptstadt beschäftigt sein.
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