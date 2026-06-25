Heute die Kindergärtner von morgen ausbilden

Die Zukunft der Elementarpädagogik wird derzeit in St. Pölten verstärkt in den Fokus gerückt: Denn im Kleinkindalter wird der Grundstein für das weitere Leben gelegt, im Kindergarten wird diese Entwicklung in den ersten Jahren gefördert. Die Elementarpädagogik als Fundament des Bildungssystems wird von „Begegnung, Nähe und Herz“ der Mitarbeiter getragen – und von deren Ausbildung.