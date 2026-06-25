Heute die Kindergärtner von morgen ausbilden

Forschung, fachlicher Austausch und Kooperation sind ein wichtiger Beitrag für die Zukunft der Elementarpädagogik. Und vor allem die Ausbildung: Ab Herbst startet an der USTP ein neuer Bachelor-Studiengang.
Die Zukunft der Elementarpädagogik wird derzeit in St. Pölten verstärkt in den Fokus gerückt: Denn im Kleinkindalter wird der Grundstein für das weitere Leben gelegt, im Kindergarten wird diese Entwicklung in den ersten Jahren gefördert. Die Elementarpädagogik als Fundament des Bildungssystems wird von „Begegnung, Nähe und Herz“ der Mitarbeiter getragen – und von deren Ausbildung.
Kräfte und Kompetenzen bündeln
Um ebendiese drehte sich alles beim Round Table der University of Applied Sciences St. Pölten (USTP) unter anderem mit Nina Hover-Reisner (Hochschule Campus Wien), Helmuth Sturm (von der Abteilung Kindergärten des Landes NÖ) anlässlich der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH).
Veränderte Anforderungen an die Betreuung, Fachkräftemangel sowie gesellschaftliche Veränderungen rücken die Ausbildung vermehrt in den Mittelpunkt. Die USTP hebt diese ab Herbst auf eine neue Ebene: Mit dem Bachelor-Studiengang „Elementarpädagogik“ kann in sechs Semestern ein (berufsermöglichendes) Studium im Blockunterricht an drei Tagen pro Woche absolviert werden.
Studienbeginn ist am 21. September
Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 30. Juni. Das Angebot versteht sich als „optionale“ Möglichkeit zu den Bafeps (Bildungsanstalten für Elementarpädagogik). „Mit dem neuen Bachelor-Studiengang qualifizieren wir Fachkräfte und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unserer Gesellschaft“, so USTP-Geschäftsführer Johann Haag.
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