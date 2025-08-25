500 Mio. Euro wert
Wer Berlusconis Bunga-Bunga-Villa kaufen will
Die Verhandlungen über den Verkauf der berühmt-berüchtigten Villa Certosa, der historischen Sommerresidenz von Italiens viermaligem Premierminister Silvio Berlusconi auf Sardinien, stehen offenbar kurz vor dem Abschluss.
Das Anwesen liegt mit Blick auf den Golf von Porto Rotondo im Norden Sardiniens und kann mit 4500 Quadratmetern Wohnfläche, 126 Zimmern sowie einem Park von 120 Hektar aufwarten. Im Laufe der Jahre beherbergte das Prunkgebäude unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, den früheren britischen Premierminister Tony Blair und den russischen Machthaber Wladimir Putin.
2009 sorgte ein Paparazzo mit 7000 Fotos aus dem Inneren des Palasts sowie von den Gästen des damaligen Regierungschefs Berlusconi für Aufregung. Darauf waren unter anderem Berlusconi im Kreise spärlich bekleideter Damen, barbusige Frauen beim Sonnen sowie ein nackter Mann zu sehen - der damalige tschechische Ministerpräsident Mirek Topolanek.
Nun soll das Anwesen, dessen Wert auf etwa 500 Millionen Euro geschätzt wird, das Interesse eines arabischen Unternehmers geweckt haben, berichtete die Tageszeitung „La Nuova Sardegna“ am Montag.
Künstlicher Vulkan und sieben Schwimmbäder
Mit dem Kauf umliegender Flächen ließ der 2023 verstorbene Berlusconi das Grundstück kontinuierlich erweitern. Dort befinden sich ein See und ein künstlicher Vulkan sowie sieben Schwimmbäder und ein Gewächshaus mit Orchideen und Palmen.
Berlusconi hatte vor 30 Jahren die rechtskonservative Regierungspartei Forza Italia gegründet, die derzeit das Kabinett von Premierministerin Giorgia Meloni unterstützt. Der Umfang der Vermögenswerte Berlusconis ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Neben den Kindern zählen Berlusconis Bruder Paolo, seine Lebensgefährtin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell‘Utri zu den Erben.
