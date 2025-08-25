Wer Berlusconis Bunga-Bunga-Villa kaufen will

Das Anwesen liegt mit Blick auf den Golf von Porto Rotondo im Norden Sardiniens und kann mit 4500 Quadratmetern Wohnfläche, 126 Zimmern sowie einem Park von 120 Hektar aufwarten. Im Laufe der Jahre beherbergte das Prunkgebäude unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, den früheren britischen Premierminister Tony Blair und den russischen Machthaber Wladimir Putin.