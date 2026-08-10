Klaffende Pensionslücke zwischen Frauen und Männer

Am 11. August haben Männer in Kärnten bereits jene Pensionssumme erhalten, die Frauen erst zum Jahresende bekommen. Ihnen wird um 40 Prozent weniger Pension ausgezahlt. Die Gründe für die Ungerechtigkeit sind verschieden.
„Frauen leisten so viel! Sie arbeiten, kümmern sich um ihre Kinder, pflegen ihre Angehörigen und engagieren sich in zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten“, so Landesrätin Lagger-Pöllinger. Und trotz dessen bekommen sie noch immer in weniger bezahlt. Dementsprechend ist auch die Pension geringer. Und das um fast 40 Prozent weniger als Männer.
Ursache sind oft typische Frauenberufe, in denen der Gehalt niedrig ist. Auch die Tatsache, dass Care-Arbeiten wie das Pflegen von Angehörigen oft von Frauen übernommen werden und unbezahlt bleiben sind Grund für den hohen Pensionsunterschied.
Gerechtere Aufteilung
„Solange Männer über Rahmenbedingungen entscheiden, die hauptsächlich Männer betreffen, wird sich daran nichts ändern“, so Frauenbeauftragte Martina Gabriel. Sie setzt sich für eine gerechtere Aufteilung ein und schafft Bewusstsein in der Bevölkerung. So lädt das Referat für Frauen und Gleichstellung am 11. August zu einem Themenfilmabend ins Open-Air-Kino des Volkskinos Klagenfurt ein. Gezeigt wird der Film „Calle Malaga – ein Zuhause in Tanger“ – der Eintritt ist frei.
Kartenreservierung: https://openair.volkskino.net/ oder unter 0664/9747841.
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