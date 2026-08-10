Klaffende Pensionslücke zwischen Frauen und Männer

Gerechtere Aufteilung

„Solange Männer über Rahmenbedingungen entscheiden, die hauptsächlich Männer betreffen, wird sich daran nichts ändern“, so Frauenbeauftragte Martina Gabriel. Sie setzt sich für eine gerechtere Aufteilung ein und schafft Bewusstsein in der Bevölkerung. So lädt das Referat für Frauen und Gleichstellung am 11. August zu einem Themenfilmabend ins Open-Air-Kino des Volkskinos Klagenfurt ein. Gezeigt wird der Film „Calle Malaga – ein Zuhause in Tanger“ – der Eintritt ist frei.