During construction work
Shock in Vienna: 21-Year-Old Falls from Roof—Dead
A fatal workplace accident occurred on Tuesday morning in Vienna’s Mariahilf district. A 21-year-old man fell several meters from the roof of a residential building for reasons that remain unclear. Despite a large-scale rescue operation, he later succumbed to his severe injuries at the hospital.
The accident occurred around 9 a.m. Witnesses reacted immediately and alerted emergency services via the emergency hotline. The Vienna Professional Rescue Service quickly responded to the scene and began providing emergency medical care to the seriously injured man on site.
Transported to the Hospital by Rescue Helicopter
The 21-year-old was then flown to a hospital by rescue helicopter. According to police, the man was already in critical condition upon arrival at the hospital.
On Wednesday, it was reported that the 21-year-old had succumbed to his serious injuries in the hospital.
Investigation into the circumstances of the accident
How the fall occurred is currently still under investigation. The cause of the fall remains unclear.
In addition to the police, the Vienna Labor Inspectorate was also notified of the serious workplace accident. The authorities are now investigating the exact circumstances of the tragic incident.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.