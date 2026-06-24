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Shock in Vienna: 21-Year-Old Falls from Roof—Dead

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24.06.2026 13:49
The young worker was flown to the hospital by rescue helicopter with life-threatening injuries. ...
The young worker was flown to the hospital by rescue helicopter with life-threatening injuries. (Stock photo)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

A fatal workplace accident occurred on Tuesday morning in Vienna’s Mariahilf district. A 21-year-old man fell several meters from the roof of a residential building for reasons that remain unclear. Despite a large-scale rescue operation, he later succumbed to his severe injuries at the hospital.

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The accident occurred around 9 a.m. Witnesses reacted immediately and alerted emergency services via the emergency hotline. The Vienna Professional Rescue Service quickly responded to the scene and began providing emergency medical care to the seriously injured man on site.

Transported to the Hospital by Rescue Helicopter
The 21-year-old was then flown to a hospital by rescue helicopter. According to police, the man was already in critical condition upon arrival at the hospital.

On Wednesday, it was reported that the 21-year-old had succumbed to his serious injuries in the hospital.

Investigation into the circumstances of the accident
How the fall occurred is currently still under investigation. The cause of the fall remains unclear.

In addition to the police, the Vienna Labor Inspectorate was also notified of the serious workplace accident. The authorities are now investigating the exact circumstances of the tragic incident.

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