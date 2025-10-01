Leiche lag jahrelang im Wald: Wer kennt den Mann?

Am 8. Mai dieses Jahres wurden die Überreste eines unbekannten Mannes im steirischen Oberzeiring gefunden. Er wies mehrere Knochenbrüche auf und hatte ein Rad bei sich. Weil die Polizei seine Identität bisher nicht feststellen konnte, bittet sie jetzt um Mithilfe der Öffentlichkeit.
Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Ermittler im steirischen Murtal. Im Bretsteingraben bei Oberzeiring fand man die Überreste einer bislang unbekannten Person. Der Mann dürfte jahrelang in dem abgelegenen Waldstück gelegen sein – als vermisst wurde er jedoch nicht gemeldet.
Zahlreiche Knochenbrüche
Nach derzeitigen Erkenntnissen der Gerichtsmedizin dürfte die unbekannte Person über 60 Jahre alt gewesen sein, ihre Größe wird auf etwa 1,70 Meter geschätzt. Ominös: Er hatte einen unbehandelten, jedoch zu Lebzeiten verheilten Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Rippenbrüche.
Als man ihn auffand, trug er eine schwarze, lange Jogginghose (Adidas), eine schwarze Regenjacke (Adidas), ein dunkelblaues Radtrikot (Shamp), ein weiteres, graues Trikot (Nca) und eine kurze, schwarze Radlerhose mit rotem Polstereinsatz (Bicycle Line). Aufgrund der Produktionszeit eines der Kleidungsstücke kann der Todeszeitpunkt nicht vor dem Jahr 2009 gelegen haben.
Fahrrad nach Tod noch verwendet
Auch ein Fahrrad der Marke Cube Ltd. stellten Kriminalisten sicher. Es stammt aus den Jahren 2003 bis 2007. Die bekannte Rahmennummer des Fahrrads führte bisher jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen.
Auch eine DNA-Auswertung brachte bislang keine Hinweise auf die Identität des Toten. Das Landeskriminalamt Steiermark veröffentlicht deshalb nun die Bilder von Kleidung und Fahrrad.
Mit Hinweisen wenden Sie sich bitte an 059133/60-3333 oder an die nächste Polizeiinspektion.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.