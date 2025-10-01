Leiche lag jahrelang im Wald: Wer kennt den Mann?

Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Ermittler im steirischen Murtal. Im Bretsteingraben bei Oberzeiring fand man die Überreste einer bislang unbekannten Person. Der Mann dürfte jahrelang in dem abgelegenen Waldstück gelegen sein – als vermisst wurde er jedoch nicht gemeldet.

Zahlreiche Knochenbrüche

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Gerichtsmedizin dürfte die unbekannte Person über 60 Jahre alt gewesen sein, ihre Größe wird auf etwa 1,70 Meter geschätzt. Ominös: Er hatte einen unbehandelten, jedoch zu Lebzeiten verheilten Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Rippenbrüche.