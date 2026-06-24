Joggerin bei Kollision mit Rennradfahrer verletzt

Nach einem unbekannten Rennradfahrer fahndet die Polizei im Tiroler Bezirk Imst. Der Biker kollidierte mit einer Joggerin und ergriff im Anschluss die Flucht. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt.
Zu dem Unfall kam es am Dienstag um kurz nach 11 Uhr. Der bis dato unbekannte Rennradfahrer fuhr auf dem Innradweg in Imsterberg in Richtung Imst. „Er kam selbstverschuldet zu Sturz und rutschte in Richtung einer Joggerin“, heißt es von der Exekutive.
Zeugen gesucht
Um ihr Kleinkind, das mit dem Fahrrad dabei war, zu schützen, stellte sich die Joggerin vor ihren Sprössling. Folglich kam es zu einem Zusammenstoß mit den Rennradfahrer, bei dem sich die Mutter leichte Verletzungen zuzog.
Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Er ist rund 40 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, trug einen dunklen Radhelm sowie ein schwarz-rotes Radtrikot.
Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter der Nummer: 059133/7100
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