Biker (46) nach Crash schwer verletzt in Klinik

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein verletzter Motorradlenker (46), der sich in der Klinik befindet. Das ist die Bilanz eines Unfalls in der Tiroler Landeshauptstadt. Der Biker erlitt bei dem Zusammenstoß „Verletzungen unbestimmten Grades“.
Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag um kurz vor 16.30 Uhr. Eine 52-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Südbahnstraße in Innsbruck und musste verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 46-Jährige hielt sein Motorrad ebenfalls an.
In Klinik eingeliefert
Unterdessen konnte ein hinter dem Biker fahrender 21-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. „Er fuhr auf den Motorradfahrer auf und stieß diesen gegen den Pkw der 52-Jährigen“, heißt es von der Polizei.
Von dem Unfall trug der Biker „Verletzungen unbestimmten Grades“ davon. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
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