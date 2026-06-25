Ertrunken! Fußballer (21) stirbt bei Badeunfall

Der französische Fußball trauert nach einem tödlichen Badeunfall um Nachwuchsspieler Kenzo Kies! Der 21-Jährige vom Zweitligisten EA Guingamp kam nahe seiner Geburtsstadt Lyon ums Leben …
Kies sei am Montag mit Freunden in der Nähe bei Temperaturen um 40 Grad in der Rhone baden gewesen, berichteten französische Medien. Das Baden sei an dieser Stelle gefährlich und eigentlich verboten. Drei Personen hätten von der Feuerwehr gerettet werden können.
Vereine reagieren betroffen
Sein Klub teilte den Tod in einem Post bei X mit. Andere Vereine wie die AS Monaco reagierten mit Kommentaren betroffen auf die tragische Nachricht.
Auch Kies‘ früherer Arbeitgeber AS Saint-Étienne reagierte erschüttert. Dort hatte der Jungprofi, der im vorigen Sommer nach Guingamp gewechselt war und dort seither in der zweiten Mannschaft spielte, sieben Jahre im Nachwuchs verbracht.
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