Ex-TV-Star fand sein großes Glück auf Pilgerwegen!

Vom gefeierten TV-Star zum leidenschaftlichen Pilger: Alexander Rüdiger tauschte Scheinwerfer und Fernsehstudio gegen die Stille des Wienerwalds. Auf der Via Sacra, Österreichs ältestem Wallfahrtsweg, spricht der ehemalige Moderator mit der „Bergkrone“ über Lebenskrisen, den Jakobsweg, seine Parkinson-Diagnose und warum ein einfacher Satz – „Wenn nichts mehr geht, dann geh!“ – sein Leben für immer verändert hat. Gemeinsam besuchen wir auch das von ihm errichtete Dankeskreuz am Parapluieberg, das heute für viele Wanderer und Pilger zu einem besonderen Kraftplatz geworden ist.