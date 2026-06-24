Rennrad kracht gegen Pkw: Mann schwer verletzt

Heftig gekracht hat es am Dienstagabend in Schwoich im Tiroler Bezirk Kufstein. Ein Rennradfahrer (66) kollidierte mit dem Pkw eines 25-Jährigen. Bei dem Crash wurde der 66-Jährige schwer verletzt.
Laut Angaben der Polizei kam es gegen 17.45 Uhr zu dem folgenschweren Unfall. Der 66-Jährige fuhr mit dem Rennrad auf einer Gemeindestraße in Schwoich. Zur selben Zeit kam ihm der 25-Jährige mit dem Pkw entgegen.
Der Radfahrer erlitt bei dem darauffolgenden Sturz schwere Verletzungen.
Ein Sprecher der Polizei
Mit Heli ins Krankenhaus
Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. „Der Radfahrer erlitt bei dem darauffolgenden Sturz schwere Verletzungen.“ Ein Rettungshubschrauber flog ihn in das Krankenhaus Kufstein.
An den Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.