„Solange Gott will, mache ich auch weiter!“

Hollauf hält sich an die Worte ihrer Gotl: „Sie sagte immer zu mir: ,Halt den Haufen schön nieder, dann schaffst Du alles.’ Von der Organisation für die Messen bis hin zum Blumenpflanzen und zum Putzen von Altar, Boden, Sakristei . . . : Alleine geht da gar nichts. Dafür ist unsere kleine Kirche noch immer zu groß. Danke an alle helfenden Hände!“ Ohne Hilfe von Familie Auersperg, die im Schloss daheim ist, wäre vieles nicht machbar. „Es gibt ein sehr gutes Einvernehmen.“