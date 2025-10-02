Putin gibt Europa die Schuld am anhaltenden Krieg

Zuletzt hatte etwa US-Präsident Donald Trump versucht, eine Lösung auszuhandeln. Nach mehreren Monaten zeigte er sich über Putin enttäuscht, denn dieser hätte den Krieg bereits beenden können, wenn er nur gewollt hätte. Das russische Militär hatte seine Luftangriffe vor dem Treffen von Putin und Trump am 15. August in Alaska vorübergehend reduziert. Das Gespräch blieb aber ergebnislos und der Kreml kündigte an, seine Militäroffensive fortzusetzen. Seit dem 10. Mai greift die russische Armee die Ukraine jede Nacht mit Drohnen an. In der Nacht auf den 7. September wurde erstmals der ukrainische Regierungssitz in Kiew getroffen.