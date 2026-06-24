Fans finden Ronaldo-Aktion „nur noch peinlich“

Dass Cristiano Ronaldo seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen Usbekistan – für ihn selbst war es der zweite des Abends – ausgelassen mit seinem „Siuuu“-Jubel feierte, war für so manchen Fan zu viel des Guten. „Gegen die Fußballmacht Usbekistan. Ronaldos Jubel wirkt nur noch peinlich“, meinte ein User auf X etwa.