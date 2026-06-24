Hamilton? „Würde lieber nicht gegen ihn kämpfen“

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das private Glück. In Monaco drückte Partnerin Kim Kardashian nicht ganz ohne Aufsehen an der Strecke die Daumen. „Ich habe ihn auf dem Podium gesehen, im Fernsehen. Sein Gesichtsausdruck zeigt mir, dass er sehr glücklich ist. Vielleicht hilft ihm seine Freundin dabei“, sagte Wolff über seinen früheren Schützling, der sechs WM-Titel mit den „Silberpfeilen“ geholt hatte. „Es sind all diese Faktoren zusammen – die emotionale, die persönliche und die berufliche Perspektive. Wenn es in diesen Bereichen gut läuft, hat man gewonnen.“