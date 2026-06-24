„Wir wollen unsere Straßen-Barrieren zurück!“

Die Jahre vergingen und schließlich wurden die beiden Straßen doch miteinander verbunden. Dies sorgte zunächst für keinerlei Beunruhigung bei den Anrainern. Denn erstens gab es noch die Blumentröge, und zweitens gab es die angebliche mündliche Zusage eines ehemaligen Bürgermeisters, hier „auf ewige Zeiten“ einen gewidmeten Rad- und Fußweg geschaffen zu haben.

Plötzlich waren die Blumentröge weg

Auch als im Vorjahr die beiden Straßen als Umleitungsstrecke geführt wurden, und die Tröge verschwinden mussten, fanden sich die Anrainer damit ab. Denn sie befanden sich in der trügerischen Hoffnung, nach Ende der Umleitung wieder in einer verkehrsberuhigten Zone zu wohnen.