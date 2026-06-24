Das sind die besten Weine aus Niederösterreich

Die niederösterreichische Landesweinprämierung zählt zu den Fixpunkten des Weinjahres. Heuer stellten sich 960 Weingüter dem größten Weinwettbewerb des Landes.
Für die heimischen Winzer ist es einer der wichtigsten Wettbewerbe des Jahres. Bei der niederösterreichischen Landesweinprämierung wurden aus mehr als 5.500 Einreichungen die Besten in 24 Kategorien ermittelt. Besonders erfolgreich schnitt dabei das Weinviertel ab, das 20 Landessiegertitel holte. „Die Prämierung zeigt eindrucksvoll, auf welchem Spitzenniveau unsere Betriebe arbeiten und wie erfolgreich sie Niederösterreich als Genuss- und Weinland positionieren“, betont Landesvize Stephan Pernkopf.
Von St. Pölten nach Deutschland
Die Landessieger wurden bei der Weingala im Festspielhaus St. Pölten ausgezeichnet. Für die prämierten Tropfen geht es nun auf nach Deutschland, der mit Abstand wichtigste Exportmarkt für niederösterreichische Weine. „Dabei bringen wir die Siegerweine gezielt zu unseren wichtigsten Partnern aus Handel und Gastronomie in München, Berlin und Köln“, erklärt Klaus Goldmann, Geschäftsführer von Wein Niederösterreich.
Die Sieger:
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