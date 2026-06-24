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24 Landessieger gekürt

Das sind die besten Weine aus Niederösterreich

Niederösterreich
24.06.2026 18:50
960 Winzer stellten sich dem größten Weinwettewerb des Landes.
960 Winzer stellten sich dem größten Weinwettewerb des Landes.(Bild: LW Media_Leonardo Ramirez)
Porträt von Bernhard matouschek
Von Bernhard matouschek

Die niederösterreichische Landesweinprämierung zählt zu den Fixpunkten des Weinjahres. Heuer stellten sich 960 Weingüter dem größten Weinwettbewerb des Landes.

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Für die heimischen Winzer ist es einer der wichtigsten Wettbewerbe des Jahres. Bei der niederösterreichischen Landesweinprämierung wurden aus mehr als 5.500 Einreichungen die Besten in 24 Kategorien ermittelt. Besonders erfolgreich schnitt dabei das Weinviertel ab, das 20 Landessiegertitel holte.  „Die Prämierung zeigt eindrucksvoll, auf welchem Spitzenniveau unsere Betriebe arbeiten und wie erfolgreich sie Niederösterreich als Genuss- und Weinland positionieren“, betont Landesvize Stephan Pernkopf. 

Von St. Pölten nach Deutschland
Die Landessieger wurden bei der Weingala im Festspielhaus St. Pölten ausgezeichnet. Für die prämierten Tropfen geht es nun auf nach Deutschland, der mit Abstand wichtigste Exportmarkt für niederösterreichische Weine. „Dabei bringen wir die Siegerweine gezielt zu unseren wichtigsten Partnern aus Handel und Gastronomie in München, Berlin und Köln“, erklärt Klaus Goldmann, Geschäftsführer von Wein Niederösterreich.

Die Sieger:

  • Grüner Veltliner Weinviertel DAC Klassik 2024, Weingut & Buschenschank Greilinger
  • Grüner Veltliner Weinviertel DAC Reserve Ried Hochstrass, Weingut Jungmayr
  • Grüner Veltliner Weinviertel DAC Reserve Ried Steinberg, Weingut Julius Klein
  • Chardonnay Grosse Reserve Ried Mitterschossen, Weingut Schwertführer 47er
  • Riesling Kremstal DAC Ried Neuberg, Weingut Edlinger
  • Welschriesling Klassisch, Weingut Leo & Dagmar Wunderer
  • Gelber Muskateller, Weingut Zeitlberger
  • Sauvignon Blanc, Weingut Johannes Burger
  • Prickante Klassik, Weingut Kellner
  • Sekt Cabinet extratrocken, Wein- und Sektkellerei Karl Inführ KG
  • Weißburger Tradition, Familienweingut Berger
  • Gemischter Satz, Weingut und TOP-Heuriger Familie Wallner
  • Roter Veltliner Reserve, Baumhausweine
  • Gewürztraminer Auslese, NÖ Landesweingut Retz-Gut Altenberg
  • Grüner Veltliner Eiswein, Weingut Steininger
  • Fancy Traminerin, Winzerhof Altmann
  • Donauriesling, Weingut Öhler
  • Zweigelt Rosé Cavallo, Weingut Reithmaier
  • Pinot Noir Ried Holzspur Reserve, Burgundermacher-Weingut Johann Gisperg
  • Merlot Reserve Ried Hutweide, Bio-Weingut Frühwirth
  • Merlot Reserve, Weingut Laurer
  • Orpheus Cuvée, Weingut Familie Schlager
  • Blauer Zweigelt, Weingut Hagn
  • Zweigelt Ried Holzspur Reserve, Burgundermacher-Weingut Johann Gisperg
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