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MACHBAU wächst: Expansion über Tirol hinaus

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23.06.2026 14:04
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MACHBAU GmbH setzt österreichweit Maßstäbe im Hochbau, Tiefbau und als nachhaltiges ...
MACHBAU GmbH setzt österreichweit Maßstäbe im Hochbau, Tiefbau und als nachhaltiges Bauunternehmen.(Bild: Monteakstudios)
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Von Promotion Team

In rekordverdächtiger Geschwindigkeit hat sich die MACHBAU GmbH seit ihrer Gründung Anfang 2025 als vielseitiges und erfolgreiches Bauunternehmen in Osttirol etabliert. Mit Blick auf größere Bauprojekte in ganz Österreich nutzt das Unternehmen seine Kompetenzen im Hochbau, in der Materialaufbereitung und im Tiefbau nun zunehmend für ein breiteres Betätigungsfeld – stets mit regionalen Wurzeln als Fundament für weiteres Wachstum.

Die MACHBAU GmbH verbindet traditionelle Handwerkskunst mit einer modernen Generalunternehmer-Strategie. Der Betrieb übernimmt sämtliche Bauphasen – von Abbruch- über Tief- bis zu Hochbauprojekten – und bietet dabei alles aus einer Hand. Diese Vielseitigkeit macht MACHBAU zu einem gefragten Partner für öffentliche und private Auftraggeber, die Wert auf Termintreue, Qualität und lösungsorientierte Beratung legen. Im zunehmend kompetitiven Markt bietet die klare regionale Verankerung ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal und sichert die Nähe zu Kunden und Mitarbeitern.

Wachstum durch Kompetenz und Teamgeist
Im Gegensatz zu vielen anderen Neugründungen kann MACHBAU bereits auf ein eingespieltes Team und bestehende Netzwerke in der Branche zurückgreifen. Diese personelle Kontinuität ermöglichte es, laufende Projekte nahtlos zu übernehmen und neue Aufträge effizient zu realisieren. Gründer Christian Mariacher setzt dabei auf Disziplin, Wertschätzung und ein strukturiertes Miteinander auf der Baustelle. Durch diese Werte gelingt es dem Unternehmen, nicht nur verschiedene Gewerke professionell zu koordinieren, sondern auch Fachkräfte langfristig zu binden – ein Erfolgsfaktor im von Fachkräftemangel geprägten Bauwesen.

Innovative Bauleistungen und Zukunftsorientierung
Die Angebotspalette reicht vom klassischen Hochbau über Abbruch und Materialaufbereitung bis hin zur geländeschonenden Umsetzung von Wege- und Infrastrukturprojekten. Besonderes Augenmerk legt die MACHBAU GmbH auf nachhaltiges Bauen mit Recyclingbaustoffen und ressourcenschonenden Methoden. Öffentliche Auftraggeber profitieren von der kompetenten Abwicklung komplexer Bauvorhaben – etwa beim Leitungsbau oder in der Umsetzung wirtschaftlicher Wohnbauprojekte. Modernes Projektmanagement, digitale Bausteuerung und stete Weiterbildung heben MACHBAU technologisch hervor.

Wettbewerbsvorteile im wachsenden Bauunternehmensmarkt
Der Ruf nach flexiblen, qualitätsbewussten Bauunternehmen in Österreich ist ungebrochen – gerade in Zeiten anspruchsvoller Rahmenbedingungen und steigender Nachhaltigkeitsanforderungen. MACHBAU begegnet Preisdumping und unseriöser Konkurrenz durch transparente Kommunikation, partnerschaftliche Projektabwicklung und klare Qualitätsstandards. Die persönliche Betreuung durch den Geschäftsführer, eine zuverlässige Erreichbarkeit und die Einbindung aller Beteiligten schaffen Vertrauen bei bestehenden und neuen Auftraggebern.

Langfristige Perspektiven: Von Osttirol in die ganze Republik
Der Expansionskurs des Bauunternehmens unterstreicht das Ziel, künftig auch in weiteren Bundesländern präsent zu sein und größere Immobilienentwicklungen sowie öffentliche Bauprojekte umzusetzen. Mit dem beständigen Willen zur Weiterentwicklung – sowohl fachlich als auch strukturell – wird an neuen Standorten und frischen Partnerschaften gearbeitet. Die Vision: MACHBAU als Synonym für ein erfolgreiches Bauunternehmen, das österreichweit Standards im Hoch- und Tiefbau sowie bei nachhaltigen Bauweisen setzt.

Mehr über aktuelle Projekte der MACHBAU GmbH finden Interessierte auf www.machbau.at. 

MACHBAU GmbH

Mariacher Christian

Tristacher-Steg 8

9900 Lienz

Tel:  0664 2138095

Website: www.machbau.at

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