MACHBAU wächst: Expansion über Tirol hinaus

In rekordverdächtiger Geschwindigkeit hat sich die MACHBAU GmbH seit ihrer Gründung Anfang 2025 als vielseitiges und erfolgreiches Bauunternehmen in Osttirol etabliert. Mit Blick auf größere Bauprojekte in ganz Österreich nutzt das Unternehmen seine Kompetenzen im Hochbau, in der Materialaufbereitung und im Tiefbau nun zunehmend für ein breiteres Betätigungsfeld – stets mit regionalen Wurzeln als Fundament für weiteres Wachstum.