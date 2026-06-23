Landesausstellung: Retz erhält den Zuschlag

Vorbereitungsarbeiten beginnen

Und Stefan Lang. Bürgermeister der Stadt Retz, meint: „Für die Stadt Retz ist der Zuschlag der NÖ Landesausstellung ein Riesenerfolg und ein Meilenstein in der kulturellen und touristischen Weiterentwicklung der Stadt und der gesamten Region. Heute haben wir den Zuschlag erhalten, ab morgen beginnen die Vorbereitungen bis 2030. 24 Millionen Euro sollen in die Sanierung und Adaptierung von touristischen Highlights fließen.

Im Mittelpunkt der Schau werden die Böden als Lebensgrundlage der Region stehen: Sie prägen den Weinbau, die Kellergassen und das weitverzweigte Netz an Weinkellern.